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  3. 11 Ocak 2020 00:35

Türkiye'nin gururu Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı havalandı!

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı.

Video Galeri
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