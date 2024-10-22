Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu 22 Ekim 2024 Salı Saat: 08:30 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 08:30 Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız savaş uçağımız ANKA III, yerli muhimmat TOLUN ile havalandığı test uçuşunda hedefi 12'den vurdu. Bu tarihi anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6717387f4b90be3f65059a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de heyelan alarmı: Bir mahalle komple boşaltıldı İsrail'den Suriye'nin kalbine kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor