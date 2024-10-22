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  4. Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu

Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu

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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız savaş uçağımız ANKA III, yerli muhimmat TOLUN ile havalandığı test uçuşunda hedefi 12'den vurdu. Bu tarihi anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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