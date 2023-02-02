Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 11:55 Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak HÜRJET'in motoru çalıştırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63db7a7b68f18471ac028e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Protestocular belediyeyi basıp, başkanı kaçırdı Akşener ve Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor