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  4. Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi

Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi

Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak HÜRJET'in motoru çalıştırıldı.

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