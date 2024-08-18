Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:56 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 17:56 ROKETSAN'ın ürettiği Türkiye'nin yerli karadan karaya seyir füzesi, Kara Atmaca, şimdiye kadarki en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu yaparak hedefi 12'den vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c20bb491c9254bb0074107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL