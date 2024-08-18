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  4. Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

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ROKETSAN'ın ürettiği Türkiye'nin yerli karadan karaya seyir füzesi, Kara Atmaca, şimdiye kadarki en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu yaparak hedefi 12'den vurdu.

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