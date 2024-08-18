Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi

ROKETSAN'ın ürettiği Türkiye'nin yerli karadan karaya seyir füzesi, Kara Atmaca, şimdiye kadarki en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu yaparak hedefi 12'den vurdu.

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