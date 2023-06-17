Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti 17 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 10:40 Güncelleme: 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:40 Baykar tarafından geliştirilen ve 2024'te seri üretimine başlanacak olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA bir testi daha geçti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648d636ef21c404848589f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar!