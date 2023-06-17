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Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti

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Baykar tarafından geliştirilen ve 2024'te seri üretimine başlanacak olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA bir testi daha geçti

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