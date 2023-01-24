Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı 24 Ocak 2023 Salı Saat: 08:45 Güncelleme: 24 Ocak 2023 Salı 08:45 Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cf706f80c3a0755131ef13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Gel bir konuşalım'' dediği kadını, kızının önünde başından vurdu İstanbul'da kilisede yangın! 2 kişi öldü İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı! Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti Emily Ratajkowski'nin çıplak çekimi olay oldu