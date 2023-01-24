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  4. Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

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Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.

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