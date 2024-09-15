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  4. Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi

Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi

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Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Ürün-2 sisteminin, test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

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