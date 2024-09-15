Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:15 Güncelleme: 15 Eylül 2024 Pazar 23:15 Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Ürün-2 sisteminin, test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e7406f202664268c03cc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da hortum paniği kamerada Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var