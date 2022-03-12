Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı 12 Mart 2022 Cumartesi Saat: 10:40 Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu. AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622c4e6b709bf313466ec7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul'da Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince... İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Antalya'ya inen Rus pilot: Ukrayna ile olan savaş suçtur Müge Anlı’yı çıldırtan olay: Damadıyla öpüştüğü fotoğraflara pes dedirten savunma Tuğba Özay ''Sil Baştan'' şarkısını söyledi, sosyal medya karıştı İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamalar paniğe yol açtı