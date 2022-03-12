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  4. Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı

Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu. AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı.

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