Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:30 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 10:30 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testini başarıyla tamamladı. Atış testi AKINCI'nın üzerindeki kameradan saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2a788daa22eab4005da93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur'' İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü Antalya'yı önce hortum ardından kar vurdu! İstanbul trafiğinde kanlı yol verme kavgası; bıçaklayıp kaçtı 4 günde 2 bin 614 firari suçlu yakalandı Arabanın altında kalan çocuğu kurtarmak için camdan atladı Hastaneye silahlı baskın! 7 kişi yaralandı Bu seferki kadın katili bir öğretmen: Hem eşini hem de kızını öldürdü