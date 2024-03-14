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  4. Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu

Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu

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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testini başarıyla tamamladı. Atış testi AKINCI'nın üzerindeki kameradan saniye saniye görüntülendi.

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