Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin her derde deva el yapımı mucizesi böyle üretiliyor Türkiye'nin her derde deva el yapımı mucizesi böyle üretiliyor 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 10:46 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:46 Bitlis’in Hizan ilçesinde yaklaşık 150-200 yıldır geleneksel yöntemlerle yapılan üzüm pekmezinin zorlu üretim şekli kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a753b535cdc352f015733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Düğün magandaları polise saldırdı Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın Minibüsün arkasına bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi Samsun’da sağanak yolları göle çevirdi Polis memuru Beşiktaş tarafınarına silah çekti Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında ölümüne kavga Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu