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  4. Türkiye'nin her derde deva el yapımı mucizesi böyle üretiliyor

Türkiye'nin her derde deva el yapımı mucizesi böyle üretiliyor

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Bitlis’in Hizan ilçesinde yaklaşık 150-200 yıldır geleneksel yöntemlerle yapılan üzüm pekmezinin zorlu üretim şekli kameralara böyle yansıdı.

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