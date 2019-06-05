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  3. 05 Haziran 2019 11:10

Türkiye’nin ilk ana jet üssünde bayramlaşma töreni

Türkiye’nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde rütbeli personel, sözleşmeli hükümlü er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik buruk sevinç ve gurur yaşadı. Üste...

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Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
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Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
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CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı
CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı
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Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
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