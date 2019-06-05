Türkiye’nin ilk ana jet üssünde bayramlaşma töreni
05 Haziran 2019 11:10
Türkiye’nin ilk ana jet üssünde bayramlaşma töreni
Türkiye’nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde rütbeli personel, sözleşmeli hükümlü er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik buruk sevinç ve gurur yaşadı. Üste...