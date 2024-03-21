Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 19:05 TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru TEI-TF6000 başarıyla ateşlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc5ad2ceeb8dfe48082a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü