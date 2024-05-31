Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:20 Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659c0a6005cd43a6106a0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun