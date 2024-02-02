Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor

İstanbul'da bulunan ve 1988 yılında kapılarını açarak Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria, uzun süredir kapalı dükkanlarıyla ıssız ve ürkütücü manzaraya büründü.

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