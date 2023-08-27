Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:55 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 22:55 Eskişehir’de düzenlenen THK Havacılık Festivali’nde uçuş yapan Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, gökyüzündeki şovuyla büyüledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ebaa297b5b7101f500bab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı İstanbul'da denizde can pazarı kamerada AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...'' 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı