Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor 15 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:12 Türkiyenin ilk pastanesi olduğu belirtilen İstiklal Caddesi'ndeki Lebon Pastanesi faaliyetine son veriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6192409b99dc1047793682b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'nun eski işi ünlü şarkıcıyı şaşırttı: ''Gerçekten mi?'' Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku! Mustafa Sarıgül'ü çılgına çeviren soru Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ''Kemal amca'' diye seslendi Kaddafi'nin oğlundan adaylık başvurusu İstanbul'da 3 katlı binada korkutan patlama Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı Komandolar teröristlerin inine böyle girdi! Nefes kesen görüntüler