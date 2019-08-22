  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Ağustos 2019 20:40

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye’de üretilen ve dünyada türünün tek örneği olan sivil zırhlı araç Adba, Ankara’da görücüye çıktı. Yerli ve milli olarak üretilen, tamamen sivil görünüme sahip midibüs, bugüne kadar üretilen B7 güvenlik seviyesinde, en yüksek zırh donanımına sahip olan tek araç olarak dikkatleri üzerine çekti. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup tarafından 2 buçuk yılı aşan AR-GE...

Video Galeri
Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin haklı eylemi
Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin haklı eylemi
Video Galeri
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Video Galeri
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Boşnaklardan özür diledi
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Boşnaklardan özür diledi
Video Galeri
Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
Video Galeri
İşte Bakan Pakdemirli'nin ''çalışmıyor'' dediği THK uçağı
İşte Bakan Pakdemirli'nin ''çalışmıyor'' dediği THK uçağı
Video Galeri
İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM