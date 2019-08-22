Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında
22 Ağustos 2019 20:40
Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında
Türkiye’de üretilen ve dünyada türünün tek örneği olan sivil zırhlı araç Adba, Ankara’da görücüye çıktı. Yerli ve milli olarak üretilen, tamamen sivil görünüme sahip midibüs, bugüne kadar üretilen B7 güvenlik seviyesinde, en yüksek zırh donanımına sahip olan tek araç olarak dikkatleri üzerine çekti. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup tarafından 2 buçuk yılı aşan AR-GE...