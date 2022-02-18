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  4. Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı!

Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı!

Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Su Altı Müzesi, bakımsızlık ve kaçak avcıların demirlemek için attıkları çapalar nedeniyle zarar gördü.

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