Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:25 Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Su Altı Müzesi, bakımsızlık ve kaçak avcıların demirlemek için attıkları çapalar nedeniyle zarar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f74295247f620df59a3bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar! İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!