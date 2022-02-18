Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı!

Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Su Altı Müzesi, bakımsızlık ve kaçak avcıların demirlemek için attıkları çapalar nedeniyle zarar gördü.

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