Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında

Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ve “Marbot” adı verilen yapay zekalı robot, Yalova’da eczane teknisyeni olarak iş başı yaptı.

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