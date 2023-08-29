Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:15 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 10:15 Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ve “Marbot” adı verilen yapay zekalı robot, Yalova’da eczane teknisyeni olarak iş başı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ed9b0b49a340069a527b77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki TOKİ konutlarının son hali görüntülendi Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu! Başpehlivan İsmail Balaban'ı çıldırtan olay! Hayranına ateş püskürdü Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı meydan savaşı Kartpostal değil Türkiye! Günbatımında şimşek yağmuru Gökhan Zan Hatay'dan paylaştı: Çadırlar yine sular altında! Uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı