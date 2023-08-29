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Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında

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Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ve “Marbot” adı verilen yapay zekalı robot, Yalova’da eczane teknisyeni olarak iş başı yaptı.

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