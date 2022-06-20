  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi

Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez ALBATROS-S İDA'larla birlikte görev yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı
Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını!
''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''
Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada
Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü
Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz
Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi
Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı
İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada