Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez ALBATROS-S İDA'larla birlikte görev yaptı.

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