Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 00:20 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez ALBATROS-S İDA'larla birlikte görev yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af9314715e276ca2149d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada