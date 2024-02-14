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  4. Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler

Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntüleri paylaşıldı.

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