Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:45 TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntüleri paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ccc3fe3a765998ed0f48d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da: Sisi tarafından törenle karşılandı Maden faciasının en yakın görüntüsü ortaya çıktı Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada