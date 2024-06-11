Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı 11 Haziran 2024 Salı Saat: 08:25 Güncelleme: 11 Haziran 2024 Salı 08:25 Sosyal medyaya düşen şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kocaeli'nde evde ve sokakta kadınları darp eden 2 kadın gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667dfc727d4c84be008b393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek... Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu Canlı yayında depreme yakalandı Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada