Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 13:06 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 13:06 Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle dikkat çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67010f9958df51f44c0cc743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var