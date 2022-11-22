Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu 22 Kasım 2022 Salı Saat: 15:45 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 15:45 İstanbul Fatih'te bir sürücüye döner bıçağıyla saldıran yabancı uyruklu kağıt toplayıcısına pişmanlık indirimi uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637cc46f3ee5cc59835f90e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada Karın şişliği şikayetiyle gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Günün en acı karesi: Minik şehidi, minik kardeşi uğurladı