  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te bir sürücüye döner bıçağıyla saldıran yabancı uyruklu kağıt toplayıcısına pişmanlık indirimi uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi
Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız''
Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke''
İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı
Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş
Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada
Karın şişliği şikayetiyle gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı
Günün en acı karesi: Minik şehidi, minik kardeşi uğurladı