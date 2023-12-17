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  4. Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu

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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Tekel Bayii baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

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