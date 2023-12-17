Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 23:10 İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Tekel Bayii baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f55c25ae6d71e160ec443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! KYK yurdunda yine asansör düştü! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi