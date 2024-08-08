Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 12:36 Bursa'da cansız bedeni yalnız yaşadığı evin bodrum katında yanmış halde bulunan kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen katil zanlısı işlediği vahşi cinayeti itiraf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b491b2da09cf47510f0f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti ''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı İstanbul'da saniyeler içindeki hokus pokus hırsızlığı kamerada 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı