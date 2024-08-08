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Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf

Bursa'da cansız bedeni yalnız yaşadığı evin bodrum katında yanmış halde bulunan kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen katil zanlısı işlediği vahşi cinayeti itiraf etti.

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