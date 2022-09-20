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Türkiye'nin karayla bağlantısı olmayan gizli cennetine turist akını

Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi adı 'Simena Antik Kenti', şimdiki adıyla Kaleköy, kara yoluyla ulaşımı olmasa da deniz yoluyla gelen turistlerin akınına uğruyor.

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