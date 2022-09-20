Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin karayla bağlantısı olmayan gizli cennetine turist akını Türkiye'nin karayla bağlantısı olmayan gizli cennetine turist akını 20 Eylül 2022 Salı Saat: 12:55 Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi adı 'Simena Antik Kenti', şimdiki adıyla Kaleköy, kara yoluyla ulaşımı olmasa da deniz yoluyla gelen turistlerin akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63298e0c7f107a02420764b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı