Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 18:05 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:05 Suriye'de başıboş köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Suriyeli genç hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e62034448535652e565203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi