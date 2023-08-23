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Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti

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Suriye'de başıboş köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Suriyeli genç hayatını kaybetti.

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