Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme 15 Mart 2024 Cuma Saat: 15:05 İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin babası B.C. yurt dışı yasağı konulması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f4399d79af99068b07f0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor İstanbul değil: ÇİLEstanbul! 200 metrelik yol, 25 dakika sürdü! Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar