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Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin babası B.C. yurt dışı yasağı konulması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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