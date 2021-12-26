Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 13:10 Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin ağır yaralandığı pitbull saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c83f8f5fa2f15d4b0ce433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü ''Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı, kimlere ne sözler verildi?'' Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?''