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  3. 03 Haziran 2017 20:45

Türkiyenin konuştuğu raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş ortaya çıktı.

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