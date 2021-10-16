Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 16:25 Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nın etrafına dökülen molozlar şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ad2c72125590f8e7a5413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt