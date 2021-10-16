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Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nın etrafına dökülen molozlar şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

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