Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''lezzetli altını''nda fiyat uçtu! Türkiye'nin ''lezzetli altını''nda fiyat uçtu! 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 28 Temmuz 2023 Cuma 14:50 Türkiye'nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin 500 TL olarak açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c3ab8a4f786f37d5174e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunlar turist değil, dolandırıcı! Yok böyle bir hile! Ev sahibi - kiracı tartışmalarında bunu da gördük! Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü İstanbul'da büyük orman yangını Deprem bölgesinde örnek konutun içi görüntülendi Akbelen'de İkizköylülere biber gazı: Gözaltılar var! İstanbul'da eli silahlı şehir eşkıyaları ortalığı savaş alanına çevirdi Akbelen'de Kılıçdaroğlu'na protesto Kiracısının dükkanını kurşunlattı!