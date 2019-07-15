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  3. 15 Temmuz 2019 16:45

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ilgi odağı oldu

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler göl kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar. Burdun’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru...

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