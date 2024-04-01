Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:50 Sivas'ta rengi ve yapısıyla dünyadaki mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları definecilerin hedefi haline geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a918765b012709e0e12f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü! Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı