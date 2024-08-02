Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç

Aşırı kuraklık ve kirlilik tehdidi altındaki Türkiye'nin en önemli tatlısu göllerinden Eğirdir Gölü'nün en dar kısmı olan Kemer Boğazındaki su genişliği, 1,8 kilometreden 1,2 kilometreye geriledi.

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