Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 11:16 Aşırı kuraklık ve kirlilik tehdidi altındaki Türkiye'nin en önemli tatlısu göllerinden Eğirdir Gölü'nün en dar kısmı olan Kemer Boğazındaki su genişliği, 1,8 kilometreden 1,2 kilometreye geriledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac95f98df659ceba010f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor''