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  4. Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi!

Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, kuraklık nedeniyle günden güne küçülüyor.

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