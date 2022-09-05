Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi! Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi! 05 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 11:35 Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, kuraklık nedeniyle günden güne küçülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6315b4cb201c956cb632acd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak Yargı bu cinayet itirafıyla geri dönüyor! Bahçeli yine karıştırdı Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı