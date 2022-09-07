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Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç!

Türkiye’nin göllerinde alarm zilleri çalmaya devam ederken bir zamanlar kuşlara yuva olan masmavi Burdur Gölü’nden de kötü haber geldi.

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