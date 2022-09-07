Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç! Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç! 07 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 10:55 Türkiye’nin göllerinde alarm zilleri çalmaya devam ederken bir zamanlar kuşlara yuva olan masmavi Burdur Gölü’nden de kötü haber geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63184e784f2607262417e923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir polis minibüste meslektaşını vurdu Suyu hattı patladı, sular 2'nci kata kadar fışkırdı Kız isteme hastanede bitti! Kızını oğluna isteyen kişiye kurşun yağdırdı ''Eşinle oynaşmak sünnettir. Maç başladı 1-0 oldu maçı bırakmayacaksın'' Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ''AK Parti bölünecek, Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum'' Cem Küçük ''Erdoğan'ın rakip olarak çekineceği'' adayı açıkladı Market sapığı kamerada! Anne kıza öyle bir şey yaptı ki... Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti