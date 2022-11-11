Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi 11 Kasım 2022 Cuma Saat: 10:50 Güncelleme: 11 Kasım 2022 Cuma 10:50 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi’nin test atışı görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636dfec2054c992a5d361b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili ismin 10 Kasım anmasına büyük tepki Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu Müge Anlı'da şoke eden ''üçlü ilişki'' itirafı! Utancından yüzünü kapattı İmamoğlu çiftinin romantik anları! Dilek İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi Ünlü hukukçu Ersan Şen'den siyasi yasak açıklaması: ''İmamoğlu kahraman olur'' Ankara'da 5 kişinin cesedi bulundu! Vahşette sır perdesi aralanıyor Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti