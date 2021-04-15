Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin milli değeri Çine çaparı koyunları artık emin ellerde Türkiye'nin milli değeri Çine çaparı koyunları artık emin ellerde 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 23:40 Aydın Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce dünya üzerinde sadece 75 adet kalan milli ırk Çine çaparı koyunlarının yok olmasının önüne geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6078a4d3b84b531b095c7843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar? Skandal görüntüler! ''Seni öldürsem de ceza yemem'' Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı!