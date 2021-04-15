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Türkiye'nin milli değeri Çine çaparı koyunları artık emin ellerde

Aydın Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce dünya üzerinde sadece 75 adet kalan milli ırk Çine çaparı koyunlarının yok olmasının önüne geçti.

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