Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! 08 Şubat 2022 Salı Saat: 09:15 Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne’nin Enez ilçesinde göreve başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62020a80c6687e520b6135d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada İstanbul'da patlama! Yaralılar var Türkiye'nin ''C vitamini deposu''na Avrupa'dan talibi var Bakanlıktan elektrik isteyen yurttaşa ''çay'' ikramı Buse Varol ile Alişan boşanıyor mu ?