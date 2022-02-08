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  4. Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet!

Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet!

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne’nin Enez ilçesinde göreve başladı.

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