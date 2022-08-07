Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 16:00 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından milli imkanlarla geliştirilen, mini gözcü İHA sistemi TOGAN'ın ilk teslimatlarının yapıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62efb76f9361e24b365d8e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok Türkiye bunu da gördü: Boş börek satışı başladı! Merve Boluğur gazetecileri böyle fırçaladı Sokak ortasında dehşet! Karı kocanın boğazını kesti! Asker eğlencesi diye başlamıştı... Ortalık savaş alanına döndü!