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  4. Türkiye'nin milyonda 1 görülen vakasıydı, sağlığına kavuştu

Türkiye'nin milyonda 1 görülen vakasıydı, sağlığına kavuştu

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İzmir'de 2 yaşındaki minik çocuğun, ses tellerinde nefes almasını engelleyen ve dünyada milyonda 1 ameliyat gereken kitle başarıyla alındı.

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