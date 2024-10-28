Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı

Antalya’da ilkokula bu yıl başlayan ve 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabilen 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi minik Hasan bu becerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

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