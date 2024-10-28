Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 14:06 Güncelleme: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:06 Antalya’da ilkokula bu yıl başlayan ve 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabilen 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi minik Hasan bu becerisiyle dikkatleri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f701d4dabff742702ccc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü! Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz ''Emeklilik'' düşmanı Mehmet dede: ''Emekliliği Allah nasip etmesin'' Yine Esenyurt, yine olay: Otomobil fareleri kamerada İstanbul'da eli bıçaklı tacizci kız kardeşe dehşeti yaşattı Çöpten çıkan kemikler paniğe neden oldu Gümrükte dev operasyon: 103 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi