  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı

Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı

Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin'de hasat başladı. Bahçede 16-18 TL'den satılan muzun markette 30 TL'ye satıldığını belirten üreticiler, ithal muz yerine yerli muz tüketilmesini önerdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı
Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı
CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi
Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti
Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim''
Interpol'ün aradığı 2 suçlu daha İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da korkunç olay! Yanarak can vermekten son anda kurtuldu
D-100 otoyolunda kimyasal alarm! TIR'ın kimyasal yükü tepkimeye girdi!
İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağdırdılar