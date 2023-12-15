Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı Türkiye'nin muz üretim merkezinde hasat başladı 15 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:15 Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin'de hasat başladı. Bahçede 16-18 TL'den satılan muzun markette 30 TL'ye satıldığını belirten üreticiler, ithal muz yerine yerli muz tüketilmesini önerdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657bfd243918fb6aba090bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim'' Interpol'ün aradığı 2 suçlu daha İstanbul'da yakalandı İstanbul'da korkunç olay! Yanarak can vermekten son anda kurtuldu D-100 otoyolunda kimyasal alarm! TIR'ın kimyasal yükü tepkimeye girdi! İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağdırdılar