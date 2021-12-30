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Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi...

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler dondu. Donan nehirler adeta buz pistlerini anımsattı. Bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu.

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