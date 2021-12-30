Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 13:35 Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler dondu. Donan nehirler adeta buz pistlerini anımsattı. Bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cd8b8f498c3e3c045af733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var Otobüsteki yer verme kavgasında otobüsün içi savaş alanına döndü Antalya için kırmızı alarm! Gündüz geceye döndü! Gülşah Saraçoğlu evli olan Deha Bilimlier ile aşk mı yaşıyor İstanbul'da şoke eden kaza! Kaldırımdaki yayaların arasına daldı İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu