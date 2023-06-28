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Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu

Türkiye'nin oksijen deposu cenneti Uzungöl Kurban Bayramı tatilinde de tatilci istilası altına girince, yemyeşil doğanın tertemiz havasındaki egzoz kaynaklı partikül seviyesinde korkunç bir artış gözlemlendi.

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