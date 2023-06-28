Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 11:35 Türkiye'nin oksijen deposu cenneti Uzungöl Kurban Bayramı tatilinde de tatilci istilası altına girince, yemyeşil doğanın tertemiz havasındaki egzoz kaynaklı partikül seviyesinde korkunç bir artış gözlemlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649bf0d408bbed5f824a2ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu! 1,8 milyon kişi hacı oldu Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntü İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü! Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu