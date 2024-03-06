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  4. Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi

Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi

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İklim bilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, 4 mevsimi yaşayan Türkiye'nin iklim şartlarındaki bozulmayı işaret ederek "kararsız kış koşulları yaşayacağız" diyerek uyardı.

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