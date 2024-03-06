Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 14:50 İklim bilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, 4 mevsimi yaşayan Türkiye'nin iklim şartlarındaki bozulmayı işaret ederek "kararsız kış koşulları yaşayacağız" diyerek uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e8589938612938cb050173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar 3 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul’da polislerin bile dudaklarını uçuklatan operasyon Milyonlarca memura büyük şok! CHP'nin başvurusu nedeniyle aylıklar azalacak