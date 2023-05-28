  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı

Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı

Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın’a yoğun ilgi gösterdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!''
İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı
Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru
Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum''
Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı!
Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar
Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı
Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı
Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var