Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 14:30 Adana’da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın’a yoğun ilgi gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64733b52069b266cb56e3093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!'' İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum'' Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı! Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var