Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 15:45 Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki tesiste bu ay yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62adc8e87bf35c0b902b2353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol'un stüdyosuna polis girdi: Canlı yayında gözaltı! Polisten Milletvekili Yeneroğlu'na 'Ahlaksız sensin lan!'' Belediye Başkanı kadın mimarlara ödüllerini vermedi Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler