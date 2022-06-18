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  4. Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı

Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki tesiste bu ay yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını belirtildi.

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